Primavera, Torino-Monza 4-0: i granata tornano a brillare

Finalmente la vittoria per la Primavera granata: dominio Toro nel 4-0 sul Monza

Irene Nicola Redattore 10 marzo 2024 (modifica il 10 marzo 2024 | 17:04)

Torna a ruggire e a brillare il Torino Primavera. A un mese esatto dall'ultima vittoria, i granata di Scurto ritrovano il successo contro il Monza, battuto per 4-0 sul campo di Orbassano. Di fatto il Toro chiude la pratica nel primo tempo con un tris che lascia ai brianzoli poco margine di manovra. Alla ripresa i granata arrotondano il risultato con il 4-0 a firma Silva e chiudono definitivamente i giochi.

Primavera, Torino-Monza: le scelte — Scurto opta per il 4-2-3-1 contro il Monza. Tanti rientri tra le fila granata e una sorpresa: Kabic titolare. Difesa confermata quasi in toto: Mendes e Dellavalle centrali, sulle fasce Bianay Balcot a destra mentre a sinistra torna titolare Antolini dopo l'infortunio di fine dicembre. A centrocampo si rivede dopo due mesi Ruszel in mediana insieme a Silva. Sulla trequarti spazio a Savva, Njie e Kabic dietro alla punta Padula. Per il serbo, arrivato a Torino a gennaio come rinforzo per Juric, la prima in maglia granata è con Scurto in Primavera; Padula invece è titolare per la prima volta dopo quattro mesi ai box per infortunio.

Primavera, Torino-Monza: il primo tempo — Il Torino parte con il giusto piglio, facendosi vedere fin dalle prime battute con Ruszel che calcia però alto dall'altezza del dischetto. I granata continuano a insistere e passano al 7'. Errore di impostazione del Monza, Bianay Balcot recupera palla sulla fascia destra e vede l'inserimento di Padula per vie centrali. Decide allora di servirlo con un cross millimetrico, Padula stoppa di petto, controlla e con il destro trafigge Mazza per l'1-0 evitando la morsa dei due centrali brianzoli. I primi guai per il Toro arrivano al 20', quando Antolini sente tirare ed è costretto a chiedere il cambio nella partita che doveva segnare il suo rientro. Scurto butta nella mischia Marchioro, schierato sulla destra, e sposta Bianay Balcot sulla fascia sinistra. Nonostante la tegola, i granata non si fanno destabilizzare e sfoderano il loro volto più cinico appena 2' dopo. Rinvio corto impreciso di Mazza a cercare Berretta, Savva intuisce l'errore e si inserisce sulla traiettoria facendo suo il pallone e imbucando alle spalle del portiere brianzolo. Il Monza accusa il colpo e con un altro errore facilita al Toro i compiti per il 3-0. Palla in profondità di Savva, pasticcio della difesa del biancorossa, Njie in velocità arriva per primo sulla palla e segna con un diagonale angolato il tris granata. Il Monza accenna timidi tentativi di reazione, ma si fa vedere dalle parti di Abati solo una volta con Dell'Acqua. Per il resto c'è solo Toro, vicino al poker al 39': Marchioro tenta la conclusione dal limite, questa volta Mazza si immola.

Primavera, Torino-Monza: il secondo tempo — Alla ripresa il Monza prova a smuovere le acque, mostrandosi più propositivo e tentando di impensierire Abati. Il Toro però non si fa sorprendere e resta in controllo della partita. Al 60' Scurto si gioca il secondo cambio della gara: fuori Padula, dentro Ciammaglichella. Subito dopo i granata tornano a bussare dalle parti di Mazza con la punizione di Dellavalle che costringe il portiere biancorosso al colpo di reni. Il Monza tenta disperatamente di restare aggrappato alla partita, Scurto incita i granata a spingere per evitare che accada. Arriva subito la risposta del Toro. Njie si guadagna al 68' una punizione dalla trequarti, Ruszel in battuta va a cercare il colpo di testa di capitan Dellavalle. La difesa del Monza allontana, ma è lì che a rimorchio arriva Silva, lesto a imbucare al volo dal limite il gol del 4-0. Al 79' Scurto dà spazio anche a Perciun e Desole, subentrati e Kabic e Mendes. Nel finale i granata potrebbero ulteriormente arrotondare il risultato con Ciammaglichella pescato da Savva con un lancio morbido e poi chiuso al momento del tiro a due passi da Mazza. A Orbassano finisce così 4-0, il Torino ritrova il successo e il sorriso. Si smuove la classifica: i granata agganciano il Sassuolo quinto a quota 40.

Primavera, Torino-Monza: il tabellino — TORINO-MONZA 4-0

Marcatori: 7' Padula (T), 22' Savva (T), 30' Njie (T), 68' Silva (T)

TORINO(4-2-3-1): Abati; Bianay Balcot, Dellavalle, Mendes (80' Desole), Antolini (20' Marchioro); Ruszel, Silva; Savva, Kabic (80' Perciun), Njie; Padula (61' Ciammaglichella). A disposizione: Brezzo, Casali, Acar, Dell’Aquila, Mullen, Muntu, Franzoni. Allenatore: Scurto.

MONZA: Mazza, Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti, Marras (85' Martins), Ravelli (46' Postiglione), Berretta, Kassama (46' Zoppi), Fernandes, Antunovic (77' Nene), Domanico. A disposizione: Bifulco, Bagnaschi, Diene, Brugarello, Graziano, Capolupo, Cagia. Allenatore: Misso.

