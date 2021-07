Primavera, l’ex granata Frustalupi nuovo allenatore del Napoli

Lo storico vice di Walter Mazzarri torna all'ombra del Vesuvio

Niccolò Frustalupi, ex vice di Walter Mazzarri fino all’avventura al Torino, è il nuovo allenatore della Primavera del Napoli, guiderà gli azzurrini nel ritorno nella serie A della categoria. Per lui un ritorno all'ombra del Vesuvio, dove è stato il secondo proprio dell'amico Mazzarri. Frustalupi dovrà riscattarsi dopo la stagione negativa alla Pistoiese in Serie C, culminata con l'esonero.