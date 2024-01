Primavera, Milan-Torino 1-1: pari amaro. I granata possono recriminare

Pari che sta stretto a i granata, ma figlio di due decisioni arbitrali che hanno pesato tantissimo: al Toro manca un rigore e il rosso a Silva è troppo severo

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino pareggia in casa del Milan giocando in 10 gli ultimi 20 minuti della ripresa. Periodo nel quale i ragazzi di Scurto non sono riusciti a difendere il gol del vantaggio targato Ciammaglichella. Eppure dopo il gol del solito Aaron è stato l'arbitraggio a lasciare quanto meno interdetti: ai granata manca un rigore che sembrava netto su Savva e poi si è aggiunta l'espulsione (sembra esagerata) per l'intervento di Silva in scivolata. Ottima prestazione dei granata, che in avvio di primi tempo perdono anche per infortunio Dellavalle e Ruszel.

Primavera, Milan-Torino: le scelte — Per la sfida con il Milan, Scurto passa dal 4-3-3 al 4-4-2. L'unico reparto a non subire cambiamenti è la difesa: Abati tra i pali, Mendes e Dellavalle centrali di riferimento, Bianay Balcot e Muntu sulle fasce (Antolini è ancora indisponibile). Il centrocampo si ridisegna con il cambio modulo: Ruszel e Dalla Vecchia in mediana, Savva e Njie arretrano e si dispongono come esterni di centrocampo rispetto al solito impiego come ali d'attacco. Inedito il duo offensivo con Gabellini affiancato da Dell'Aquila, che per la prima volta in stagione dopo l'infortunio al ginocchio ritrova la maglia da titolare.

Primavera, Milan-Torino: il primo tempo — La partita è subito combattuta. La prima iniziativa è rossonera: spunto personale di Bakoune sulla fascia destra, cross teso a fondocampo con Sia che manca l'aggancio per il tap-in da due passi. La risposta granata è però immediata: Gabellini dal limite stoppa di petto, si gira e col mancino al volo calcio non troppo alto rispetto alla porta di Raveyre. Il Toro è in partita, ma rischia di perdere Ruszel che sente tirare il flessore della coscia sinistra al 9' ma sceglie di restare in campo. Poco dopo però è costretto a dare forfait e al suo posto entra Silva. La sfortuna non finisce in casa granata che al 20' è costretto a lasciare il campo Dellavalle per problemi fisici. Al 26' la prima vera occasione del match è per il Milan. Ehuwa calcia male dalla distanza, il tiro diventa un assist per Cuenca che da ottima posizione calcia fuori. L'occasione dei rossoneri risveglia i granata, che iniziano a prendere le misure e a farsi vedere con più costanza in avanti, però al 36' è ancora il Milan pericoloso. Questa volta è Bonomi a provarci dalla distanza, ma la palla esce di poco. Passano pochi secondi e su un contropiede Dalla Vecchia va a un passo dal vantaggio granata, ma colpisce in pieno il palo. Al 45' ci prova ancora il Toro. Dell'Aquila calcia su punizione da posizione defilata, ma Reveyre manda in angolo. È l'ultima occasione del primo tempo.

Primavera, Milan-Torino: il secondo tempo — In avvio di ripresa Scurto cambia subito Dell'Aquila per Ciammaglichella, così da rendere più solido il centrocampo, togliendo il 10 che si era visto poco. La prima palla gol della ripresa è del Toro. Silva imbuca per Savva che sbilanciato da Pellegrino non riesce a impesierire Reveyre calciando centrale. Dopodiché il gioco si ferma più volte: prima per lo scontro tra Silva e Cuenca, poi per il forfait dello stesso Cuenca. Al 67' si sblocca la gara. Savva mette al centro per Dalla Vecchia che di testa colpisce ancora il palo, ma Ciammaglichella è lestissimo a mettere dentro su tapin. Passa poco ed è ancora Ciammaglichella protagonista. Il 17 ruba palla sulla trequarti e dà il via al contropiede granata. Proprio Aaron conclude l'azione calciando, ma è miracoloso Revyere. Sulla ribattuta Savva viene steso da Pellegrino, ma per il direttore di gara è incredibilmente simulazione del cipriota. L'arbitraggio - fino a quel momento positivo - inizia a macchiarsi di decisioni dubbie, perché pochi minuti dopo viene dato un rosso diretto a Silva che sembra molto esagerato. Fatto sta che il Toro rimane in 10 e nel finale il Milan ne approfitta. Nsiala crossa dalla trequarti, la retroguardia granata si perde Bonomi che al volo deposita in rete. Passa un minuto e ci prova Parmiggiani dalla distanza, ma la palla esce di poco. Il Milan è galvanizzato, mentre il Toro prova a chiudersi per non perdere la partita. Al 94' è miracoloso Abati sul colpo di testa di Sia. L'ultima palla gol però è per i granata di Scurto, ma la sponda di Bianay dopo la punizione calciata da Longoni non trova nessun compagno.

Primavera, Milan-Torino: il tabellino — MILAN-TORINO 1-1

Marcatori: 67' Ciammaglichella (T), 84' Bonomi (M)

MILAN: Raveyre, Bakoune (81' Liberali), Nsiala, Stalmach (61' Malaspina), Camarda, Cuenca (58' Scotti), Sia, Parmiggiani, Pellegrino (81' Simmelhack), Ehuwa, Bonomi. A disposizione: Bartoccioni, Colzani, Malaspina, Paloschi, Scotti, Liberali, Sala, Perina, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele. Allenatore: Abate.

TORINO (4-4-2): Abati; Bianay, Mendes, Dellavalle (20' Marchioro), Muntu; Savva (87' Longoni), Ruszel (16' Silva), Dalla Vecchia, Njie; Dell’Aquila (46' Ciammaglichella), Gabellini (87' Rettore). A disposizione: Bellocci, Rettore, Acar, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Silva, Bonadiman, Keita, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto

Ammoniti: 70' Savva (T)

Espulsi: 75' Silva (T)

