Primavera, le pagelle di Milan-Torino 1-1: Dalla Vecchia il migliore

Le pagelle dei ragazzi di Scurto dopo il pareggio contro il Milan

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino pareggia a Milano contro i rossoneri in una gara in cui avrebbe meritato di più. Prova di maturità dei ragazzi di Scurto, in particolare di Dalla Vecchia che regge quasi da solo il centrocampo per 90 minuti. Ancora in gol Ciammaglichella, sembra più capocannoniere della squadra. Note dolenti dall'infermeria: si fermano Dellavalle e Ruszel.

ABATI 6.5: Il Milan non centra quasi mai lo specchio. Lui è spesso reattivo in uscita bassa anticipando i giocatori rossoneri lanciati in profondità. Nel finale decisivo il suo intervento sul colpo di testa di Sia.

BIANAY BALCOT 6.5: Con l'uscita di Dellavalle si sposta al centro della difesa. Ottima la sua prova giocando fuori ruolo. Qualche imprecisione in fase di impostazione, ma c'è veramente poco da dire.

MENDES 6.5: Senza Dellavalle a lui il compito di ergersi a leader della difesa. Lo fa e anche bene. Il Milan non crea molto e quando passa dalle sue parti sbatte su un muro che sembra a tratti invalicabile.

DELLAVALLE SV: Anche lui molto sfortunato. Al 20' è costretto a uscire per un problema fisico. (20' MARCHIORO 6.5: Entra bene in campo, recuperando una palla in scivolata su Nsiala lanciato in avanti. Segnale che il ragazzo è entrato con il giusto piglio. La sua è un'ottima partita).

MUNTU 5.5: Da Marassi con la prima squadra a Milano con la Primavera nel giro di 22 ore. Cuenca lo mette spesso alla prova e all'inizio lo patisce, poi gli prende le misure. Si fa vedere spesso in avanti e quando lo fa è pericoloso. Pesa su di lui, però, l'errore in occasione del gol di Bonomi. Se lo perde e così i rossoneri pareggiano.

SAVVA 6.5: Sfida costantemente Nsiala in un duello molto interessante. Suo il pallone al bacio per la testa di Dalla Vecchia da cui nasce il gol di Ciammaglichella. Si guadagnerebbe anche un rigore, ma per il direttore di gara avrebbe pure simulato. Rimangono tanti, tantissimi dubbi. (87' LONGONI: SV)

RUSZEL SV: Bel recupero su Cuenca nell'area granata al 4', evita scambio con Camarda. Subisce fallo al' 9' e sente tirare la coscia sinistra, evidentemente dolorante ma stringe i denti. Al 13' dopo un lancio lungo deve dare forfait. (16' SILVA 6: Entra bene, lotta e dà qualità. Incomprensibile il rosso. Il suo intervento è sulla palla e nello slancio colpisce l'avversario senza neanche troppa cattiveria. Il giallo sarebbe stato più corretto).

DALLA VECCHIA 7: Al 38' è bravo a soffiare palla a Parmiggiani, ma poi prende il palo. Nella ripresa colpisce di nuovo il legno dopo un bel cross di Savva, ma questa volta porta comunque al gol con Ciammaglichella più lesto di tutti sul tapin. È il migliore in campo dei granata. Si vede ovunque in campo ed è fondamentale in tutte le fasi.

NJIE 6: Subisce fallo da Parmiggiani al 4' che patisce gli strappi in velocità. Si guadagna un altro fallo al 7', poi pian piano il Milan gli prende le distanze. Corre comunque per tutta la gara e in contropiede sa come rendersi pericoloso.

DELL'AQUILA 5.5: Prima da titolare di questa stagione. L'ultima maglia da titolare: stagione 2022-2023, 21 maggio, Torino-Bologna 1-1. Ci mette un po' a farsi vedere. È evidente che abbia bisogno di tempo per tornare al 100%. (46' CIAMMAGLICHELLA 7: Secondo gol di fila in questa settimana. Poteva valere i tre punti ma non è andasta così. Ottimo ingresso in campo. Si mette in mostra sotto gli occhi del suo presidente Urbano Cairo).

GABELLINI 6: Girata al volo col mancino al 5' dopo stop di petto, palla non troppo alta. Lo marca Pellegrino, che è un classe 2002 con diverse partite tra i professionisti alle spalle. Non era facile e comunque ha ben figurato. (87' RETTORE SV)

ALL. SCURTO 7: C'è ben poco da dire. La sua squadra sa soffrire e sa dominare. Ottima partita. Il tutto considerando le defezioni a gara in corso di Ruszel e Dellavalle. L'arbitraggio non sembra aiutarlo. Le decisioni nel finale sembrano totalmente sbagliate, ma il suo Toro riesce comunque a portare a casa un punto prezioso. Peccato, perché la vittoria sarebbe stata meritata.

