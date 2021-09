Primavera, Rosa convocato in nazionale Under 19

L'attaccante di Coppitelli è stato convocato dal CT Carmine Nunziata

Alessio Rosa è tra i 24 calciatori che prenderanno parte al raduno dell'Italia Under 19. Il CT Carmine Nunziata ha convocato i calciatori che si ritroveranno domani e rimarranno fino a domenica 3 ottobre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Quattro di questi 24 verranno poi tagliati per prendere parte al girone di qualificazione alla fase élite, in programma da martedì 6 a martedì 12 ottobre in Slovenia, affrontando la Lituania (6 ottobre), l’Islanda (9 ottobre) e la stessa Slovenia (12 ottobre).