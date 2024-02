Primavera, Torino-Atalanta 1-4: granata ko e sorpassati dalla Dea

Il Torino Primavera alza bandiera bianca contro l'Atalanta. A Orbassano si impone la Dea, che sorpassa in classifica proprio il Toro

Il Torino cade fragorosamente nello scontro diretto contro l'Atalanta. Dopo essere passati in svantaggio, i granata riescono ad aggiustare i conti con Dell'Aquila ma il pareggio è solo momentaneo. A fine primo tempo infatti la Dea trova il 2-1 e nella ripresa si impone ulteriormente chiudendo la gara sul 4-1 con tripletta di Vavassori. Con questo risultato, l'Atalanta sorpassa proprio il Torino in classifica: i granata restano fermi a quota 37 punti, mentre la Dea si porta a quota 40.

Primavera, Torino-Atalanta: le scelte — Scurto dispone i granata con il 4-4-1-1. In difesa rientra in toto il duo di centrali Mendes-Dellavalle dal 1', con il portoghese che in Coppa Italia non era disponibile perché squalificato e il capitano nuovamente titolare in campionato dopo l'assenza contro il Cagliari; confermati Marchioro e Muntu sulle fasce. A centrocampo dirigono le operazioni Dalla Vecchia e Silva, Njie e Dell'Aquila sulle corsie esterne. Ciammaglichella si posiziona sulla trequarti a innescare la prima punta Gabellini.

Primavera, Torino-Atalanta: il primo tempo — L'Atalanta parte meglio nei primi minuti e impegna subito Abati con il colpo di testa di Riccio, murato; sul corner successivo Vavassori non inquadra la porta per il tap-in. Il Toro fatica a ingranare e all'8' si fa male da solo: Muntu cerca Abati con un retropassaggio avventato perché il portiere era fuori dai pali e sul pallone arriva prima Vavassori che con un pallonetto morbido gonfia la rete. 1-0 Atalanta, con i granata troppo confusionari sia in ripiegamento che in costruzione. La reazione non arriva e così la Dea ne approfitta per pungere ancora andando al 18' a un passo dal raddoppio: Riccio fa tremare l'incrocio dei pali, poi Fiogbe da distanza ravvicinata calcia sull'esterno della rete. Poco dopo il Torino si fa vedere per la prima volta dalle parti di Pardel con il colpo di testa di Dellavalle sugli sviluppi di un corner, bloccato senza grossi problemi. Al 32' finalmente arriva la risposta della Primavera di Scurto. Gran parte del merito va a Njie, involatosi sulla trequarti e bravo a resistere in mezzo a due fino a fondocampo per poi crossare verso Dell'Aquila, solo all'altezza del dischetto e libero di imbucare l'1-1. Al 42', poco prima del duplice fischio, l'Atalanta mette di nuovo la freccia con un contropiede veloce: Vavassori gira la sfera con l'esterno destro verso Regonesi che dalla fascia sinistra pesca in mezzo Manzoni in scivolata per il 2-1 orobico. Doccia fredda per un Toro sottotono che però era riuscito a rimettere la partita sui binari e che invece ora deve inseguire anche nella ripresa.

Primavera, Torino-Atalanta: il secondo tempo — Alla ripresa Scurto si gioca subito due cambi: fuori Muntu e Gabellini, dentro Desole e Longoni. Desole si fa subito vedere con una discesa e un cross leggermente lungo su cui arriva comunque Njie, che aggancia al volo andando vicino al pareggio. Al 51' però il Toro ripete lo stesso errore di inizio primo tempo, Abati rinvia troppo corto e permette alla Dea di tener vivo il pallone sulla trequarti, così Vavassori ne approfitta vedendo il portiere granata ancora fuori dai pali e imbucando alle sue spalle il 3-1. Piove sul bagnato per il Toro, sotto di due gol e alle prese con una partita ulteriormente in salita. Al 69' l'Atalanta ha sui piedi il pallone del poker, ma questa volta Abati devia la conclusione a botta sicura di Colombo da distanza ravvicinata. I granata non riescono a rispondere fino all'80' quando Perciun, subentrato a Dalla Vecchia, dalla distanza impegna Pardel con una conclusione morbida ma angolata e poi serve a Longoni la palla del possibile 2-3, terminata fuori a fil di palo. Gol sbagliato, gol subito. Sempre il solito Vavassori, che all'85' si inventa una serpentina in area e batte Abati per il 4-1 in favore della Dea. Partita chiusa definitivamente. Tra i granata entra ancora Acar per Silva, la gara però non regala più colpi di scena in un finale nervoso in cui Njie viene espulso per proteste: al Valentino Mazzola di Orbassano si impone l'Atalanta.

Primavera, Torino-Atalanta: il tabellino — TORINO-ATALANTA 1-4

Marcatori: 8' Vavassori (A), 32' Dell'Aquila (T), 42' Manzoni (A), 51' Vavassori (A), 85' Vavassori (A)

TORINO (4-4-1-1): Abati; Marchioro, Dellavalle, Mendes, Muntu (46' Desole); Njie, Dalla Vecchia (60' Perciun), Silva (86' Acar), Dell’Aquila (79' Franzoni); Ciammaglichella; Gabellini (46' Longoni). A disposizione: Bellocci, Bianay Balcot, Casali, Rettore, Acar, Keita, Magui. Allenatore: Scurto.

ATALANTA: Pardel, Comi, Manzoni, Riccio (86' Bonanomi), Vavassori (86' Capac), Fiogbe (79' Castiello), Guerini, Tavanti (79' Ghezzi), Tornaghi, Regonesi (93' Bonsignori), Colombo. A disposizione: Sala, Armstrong, Ragnoli, Camara, Martinelli, Ramaj. Allenatore: Zanchi.

Ammoniti: 27' Silva (T), 35' Gabellini (T), 73' Tavanti (A), 91' Ciammaglichella (T)

Espulsi: 93' Njie (T)

