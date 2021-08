Primavera, Torino-Biella 3-1: chiuso il precampionato con una vittoria

A segno Baeten, Di Marco e Gyimah: il Toro si avvicina all'esordio di domenica prossima contro la Roma

Alberto Giulini

Vince e convince la Primavera granata, in campo questa mattina per un’amichevole contro i pari età dello Spezia. Ad una settimana dall’esordio in campionato contro la Roma, il Toro di Coppitelli mostra buone combinazioni e un Baeten ancora una volta decisamente convincente.

LE SCELTE - La novità rispetto alla scorsa amichevole è la presenza dal primo minuto di Stojkovic sulla trequarti e Akhalaia in avanti al fianco di Baeten. Ciammaglichella spostato a mezzala, compone il terzetto di centrocampo con Savini e Dimarco (ancora una volta un'ottima prestazione del ragazzo). In difesa Pagani e Gregori sono i terzini, mentre in mezzo Giorcelli e Rettore (preferito ad Anton). In porta l'ex Cittadella Milan.

LA PARTITA - Pronti, via e il Toro si porta subito in vantaggio con Baeten. Il numero nove granata vince un contrasto al limite, penetra in area e non lascia scampo al portiere con un diagonale. Un minuto più tardi il centravanti avrebbe subito l’occasione per la doppietta, ma trova una deviazione in angolo dopo aver superato l’estremo difensore avversario. Al 9’ è ancora Baeten a sfiorare il gol al termine di un’ottima combinazione sulla trequarti, ma è reattivo Dido a deviare in angolo. Il gol del meritato raddoppio arriva al 12’ con Di Marco, che fulmina il portiere spezzino dopo un’ottima triangolazione con Baeten e Akhalaia. Dieci minuti più tardi provano a farsi vedere gli spezzini, ma la conclusione da fuori di Pietra si spegne sull’esterno della rete. Tra le fila granata arrivano subito i primi cambi già nella prima frazione: Maugeri e Cesari rilevano Stojkovic e Gregori.

La seconda frazione si apre subito con un triplo cambio tra le fila granata: Coppitelli inserisce Della Valle, Antolini e Gyimah per Giorcelli, Di Marco e Baeten. Al 47’ i liguri accorciano subito le distanze con Pino, che si avventa su un pallone vagante e fulmina un incerto Milan. Nel secondo tempo inizia a spingere con più convinzione lo Spezia, al cospetto di un Toro meno brillante rispetto ai primi 45’ di ottimo livello. Al quarto d’ora Coppitelli opta per un’altra tripla sostituzione: dentro Calò, Chiarlone e Dolcini per Pagani, Rettore e Savini. Al 67’ i granata trovano quindi il terzo gol con Gyimah, che approfitta di un’incomprensione tra difesa e portiere spezzino per insaccare. Tra i granata entra anche Ansah, che rileva Ciammaglichella. Quindi Gyimah va ad un passo dal gol del pokerissimo, ma spara alto da buonissima posizione. Al 75’ un altro doppio cambio tra i granata: Vismara per Milan tra i pali e Ientile per Maugeri in mezzo al campo. E subito dopo c’è spazio anche per Serra e Juricic al posto di Akhalaia e Cesari. Nel finale prova a farsi vedere lo Spezia, ma il palo salva la porta di Vismara. Si chiude dunque con un netto successo dei granata, che mandano segnali positivi in vista dell’imminente esordio in campionato.

IL TABELLINO

Marcatori: Baeten 6’, Di Marco 12’, Pino 47’, Gyimah 67’

TORINO (4-3-1-2): Milan (Vismara 75’); Pagani (Calò 60’), Giorcelli (DellaValle 46’), Rettore (Chiarlone 60’), Gregori (Cesari 37’, Juricic 78’); Ciammaglichella (Ansah 72’), Savini (Dolcini 60’), Di Marco (Antolini 46’); Stojkovic (Maugeri 21’, Ientile 75’); Akhalaia (Serra 78’), Baeten (Gyimah 46’).

A disposizione: Eordea, Lindkvist, Sassi.

Allenatore: Coppitelli.

SPEZIA: Dido; Scremin, Ivani, Scieuzo, Salerno, Beccarelli, Deloire, Pietra, Mariotti, Leoncini, Pino

A disposizione: Ratti, Sommovigo, Scremin, Vieitina, Torri, Di Giorgio, Serpe, Gaeta.

Allenatore: Tugberk Tanrivermis

Ammoniti: Giorcelli 41’, Dolcini 78’