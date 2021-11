Primavera Torino, domani c’è il Verona: un punto separa granata e gialloblù

Torna in campo la Primavera di Coppitelli, reduce dalla sconfitta contro il Napoli: a Verona per riscattarsi e rimanere in zona playoff

Domani - sabato 27 novembre - torna in campo la Primavera del Torino. I granata di Coppitelli, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Napoli, in una gara che non ha visto passi indietro nel gioco ma una battuta d'arresto per quanto riguarda il risultato, proveranno a riscattarsi nel match contro l'Hellas Verona, in programma alle ore 11.00 in casa degli scaligeri, all'Antistadio Guido Tavellin.

LA TRASFERTA - Il match di Verona può essere un banco di prova per il Torino. I granata sembrano aver trovato la propria dimensione, ancor di più dopo il passaggio al 4-3-3, per quanto in un processo di crescita evidente ci possano essere battute d'arresto, come successo contro il Napoli. La Primavera di Coppitelli cercherà ora di riscattarsi, ritrovando il cinismo sotto porta che è mancato contro i partenopei - nonostante l'esplosività di Thibo Baeten che era andato più volte vicino alla rete in quell'occasione - ma si era visto nei match contro Sampdoria e Spal. E sotto quest'ottica le trasferte sono finora state prolifiche per i granata, che hanno siglato 9 delle 14 reti complessive fuori dalle mura casalinghe di Biella.

L'AVVERSARIA - A cercare di impedire il riscatto granata ci sarà un Hellas Verona che sembra essersi ritrovato. Dopo il trittico da incubo contro Roma, Fiorentina e Inter, gli scaligeri si sono ritrovati raccogliendo tre vittorie consecutive nelle ultime tre giornate, due di queste in casa. Un ulteriore motivo per cui il fortino della squadra di Corrent non sarà facile da espugnare. In particolare la difesa granata - che contro il Napoli aveva fatto bene sotto la guida di Andrei Anton - dovrà fare i conti con la punta centrale Philip Yeboah Ankrah, capocannoniere della Primavera gialloblù, ma anche con la vena realizzativa di Silvio Squarzoni e David Bosilj.

LA CLASSIFICA - Il Torino si trova attualmente sesto in classifica, ultimo slot della zona playoff, quattro posizioni avanti rispetto all'Hellas Verona. Ma è decisamente più stringata la distanza in termine di punti, perché i granata ne contano solo uno in più rispetto agli scaligeri -14 contro 13-, motivo per cui un passo falso permetterebbe alla squadra di Corrent di superare quella di Coppitelli in classifica. Il campionato Primavera è molto equilibrato e le gerarchie in ogni modo - Roma a parte, in fuga - sono ancora da definire: la top 10 è tutta racchiusa in 3 punti.