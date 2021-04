Primavera, Torino-Empoli 0-4: i granata vedono il baratro

A Volpiano passano in scioltezza i toscani: i ragazzi di Coppitelli mai veramente in partita

Coppitelli decide di giocarsela con il 4-4-2, confermando Girelli tra i pali e puntando nuovamente su Spina e Celesia al centro della difesa, con Portanova a destra e Freddi Greco ancora una volta terzino sinistro. In mezzo al campo spazio a Tesio e Savini, con Gyimah e Continella sugli esterni. Davanti la coppia d’attacco composta da Samuele Vianni e Rosario Cancello. A rendersi pericolosi sono subito i granata con Continella, che si libera da buona posizione ma trova la parata a terra di Hvalic. Quindi al 7’ passa l’Empoli : cross da a sinistra e Belardinelli che insacca sottoporta. Il Toro sembra accusare il colpo ed un minuto più tardi rischia di subire subito il raddoppio. La squadra di Coppitelli si riaffaccia in avanti al 13’: punizione dalla destra di Tesio per la testa di Celesia, che manda alto sulla traversa. Gli ospiti trovano quindi il raddoppio al 23’ con il gol dell’ex Klimavicius : il centravanti dell’Empoli approfitta di un’apertura sbagliata di Freddi Greco e batte Girelli con un preciso diagonale. Prima ancora dell’intervallo il tecnico granata decide di ricorrere alla prima sostituzione: fuori Gyimah per Lovaglio.

La ripresa si apre con un doppio cambio tra le fila del Toro: dentro Todisco e La Marca per Portanova e Cancello. I granata sembrano partire con il piglio giusto, ma al primo affondo l’Empoli trova subito il terzo gol con Klimavicius. La risposta di Coppitelli è Kryeziu, che al 10’ prende il posto di Savini. Ma la musica in campo non cambia: l'Empoli gioca e si rende pericoloso, i granata provano a costruire dal basso ma non riescono a sfondare. Al 18' sono quindi decisivi Todisco e Girelli per evitare il quarto gol dei toscani. L'ultimo cambio a disposizione di Coppitelli è Larotonda, che prende il posto di Continella. La prima vera occasione da gol per i granata arriva al 24' della ripresa: destro di Lamarca e intervento impreciso di Hvalic, con il pallone che termina in calcio d'angolo. Ma al 37' arriva il quarto gol dell'Empoli: destro a giro di Lipari che si insacca alle spalle di Girelli. Si chiude dunque con una bruttissima sconfitta del Toro, mai in partita e sempre più vicino al baratro: oltre alla classifica fa paura anche una squadra parsa costantemente in difficoltà.