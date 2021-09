Primavera, Torino-Empoli 1-2: i granata escono tra gli applausi

Granata subito avanti con Di Marco al 4', pareggio degli ospiti al 10'. Decisiva la rete di Ekong nel secondo tempo

È una sconfitta di misura quella rimediata dalla Primavera del Torino, che a Biella cede in rimonta all'Empoli di Buscé. Un gol di Di Marco in avvio di gara illude i ragazzi di Coppitelli, che cedono però il passo ai toscani messi molto bene in campo e forti di individualità importanti in mezzo al campo. Un gol per tempo permette agli ospiti di strappare tre punti, nonostante un forcing finale del Toro uscito comunque dal campo tra gli applausi del pubblico.

PRIMO TEMPO - Al 4' trova subito il vantaggio il Toro . Stenio Zanetti serve l'accorrente Di Marco che prima trova la ribattuta della difesa empolese, poi è bravo ad insaccare per l'1-0 granata. La risposta dei toscani è immediata e al 10' arriva subito il pareggio: Baldanzi penetra troppo facilmente in area e riesce a servire Fazzini, che batte Milan con un preciso destro a giro. Il Toro però è la squadra più pericolosa. Prima Baeten colpisce il palo poi alla mezzora Rosa manca di centimetri l'appuntamento con il pallone del vantaggio su cross dalla sinistra del belga. In chiusura di primo tempo si rendono pericolosi gli ospiti, che non riescono però ad approfittare di palloni sanguinosi persi da Garbett e Zanetti.

LA RIPRESA - In avvio di ripresa è l'Empoli a gestire il possesso e provarci da fuori con Baldanzi, che sfiora il palo alla sinistra di Milan. Portiere granata che è decisivo nel chiudere lo specchio a Fazzini al 10'. È però il preludio al gol del vantaggio empolese che arriva al 57' con Ekong, troppo libero di calciare al limite dell'area. Il 17 dei toscani viene anche favorito da una deviazione sotto porta che spiazza Milan. La reazione granata è immediata: cross rasoterra di Garbett che non trova Baeten sul secondo palo per una questione di centimetri. Il Toro spinge quindi con più intensità in avanti ed al 61' va nuovamente vicino al gol con Baeten, che manda di poco a lato su calcio d'angolo. Coppitelli decide quindi di giocarsi i primi cambi, inserendo Amadori e La Marca per Pagani e Zanetti. Quindi in campo anche Lindkvist ed Akhalaia per Di Marco e Rosa. E sono ancora i granata a provarci con un destro al volo di La Marca e con una botta di Akhalaia, trovando in entrambi i casi i guantoni di Hvalic. All'81' sono ancora i granata a sfiorare il pareggio: pennellata di Angori su punizione per la testa di Della Valle, che manda di poco alto sulla traversa. Quindi è un destro da fuori di Garbett a chiamare Hvalic al grande intervento. All'85' Coppitelli si gioca l'ultimo cambio: in campo Barbieri per Lindkvist, entrato pochi minuti prima. Ma si chiude senza grosse occasioni per i granata, che vanno vicini al pareggio soltanto con tiro cross di Angori che si spegne sul fondo.