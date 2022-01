Primavera Torino, Giudice Sportivo: una giornata per N’Guessan e Baeten

Le decisioni del Giudice Sportivo Alessandro Zampone sulle gare della 15^ giornata del campionato

Nella giornata odierna, lunedì 31 gennaio, il Giudice Sportivo Alessandro Zampone si è espresso con le relative decisioni riguardanti le gare della 15^ giornata del girone d'andata del campionato Primavera 1: il Torino di Coppitelli ha sfidato la Juventus, subendo una sconfitta per 3-4. Nel finale, però, la sfida tra i granata e i bianconeri si accende, portando il Torino a concludere la partita in 10. Il Giudice Sportivo, dunque, si è così espresso: tra le fila granata, una giornata di squalifica per il neo arrivato N'guessan, "per avere, al 48^ del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto con veemenza un calciatore della squadra avversaria". Una giornata di squalifica anche per Baeten, già diffidato, "per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Il capitano del Torino Giorgio Savini, invece, si è conquistato il suo terzo cartellino giallo. Tra le fila bianconere, invece, una giornata di squalifica, con aggiunta di ammonizione, ai danni di Muharemovic, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria". Un provvedimento che vale la squalifica per un turno anche per Cerri, già sostituito al momento dell'espulsione, "per avere, al 48^ del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto con veemenza un calciatore della squadra avversaria".