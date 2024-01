Primavera, Torino-Inter 0-0: i granata si fermano contro la traversa

Finisce 0-0 tra Torino e Inter al "Mazzola" di Orbassano. Gara equilibrata, al 90' granata vicinissimi al vantaggio con la traversa di Dalla Vecchia

Irene Nicola Redattore

La Primavera granata non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro l'Inter capolista. Il pareggio è un risultato che rispecchia l'andamento di una gara equilibrata, ma il pareggio sta più stretto al Torino che all'Inter. I granata infatti vengono fermati dalla traversa al 90' di Dalla Vecchia e devono accontentarsi di un punto. Nono risultato utile per i granata di Scurto, che restano al secondo posto.

Primavera, Torino-Inter: le scelte — Per la sfida contro l'Inter, Scurto ritrova i Primavera aggregati da Juric per la trasferta di Cagliari e capitan Dellavalle. La sorpresa è anche l'esordio da titolare di Casali, prelevato dal Cagliari e ufficializzato nella giornata di ieri. Scurto dispone quindi i granata con il canonico 4-3-3. Tra i pali Abati; davanti a lui la coppia di centrali Dellavalle-Mendes, completano il reparto i terzini Casali, schierato a destra, e Muntu a sinistra. In mezzo al campo torna Silva come centrale, Dalla Vecchia mezzala destra e Ciammaglichella sinistra. Dell'Aquila e Njie agiscono alle spalle di Gabellini, reparto offensivo confermato in toto dopo la trasferta di Roma.

Primavera, Torino-Inter: il primo tempo — Il Torino imposta la manovra con pazienza in avvio. L'Inter non morde, ma prova a farsi vedere dopo 7' con una conclusione sporcata e centrale di Berenbruch, respinta da Abati. La prima fase di gara è molto equilibrata, con Inter e Torino ben disposti in campo a lasciare pochi spazi da attaccare. I granata si fanno vedere per la prima volta al 18' quando Ciammaglichella protegge bene palla a centrocampo e lancia Muntu, che si fa tutta la fascia sinistra e poi va al cross, finito direttamente nelle mani di Raimondi. L'Inter alza i giri intorno al 23' con un'incursione che finirebbe a rete con il colpo di testa di Cocchi, ma non è regolare il gol perché nasce da un fallo in attacco. Il primo tempo non regala grandi emozioni, ma si accende solo a sprazzi come quando al 32' Gabellini tenta il colpo di testa, troppo centrale e di facile presa per Raimondi; poco dopo Quieto dalla distanza prova a impegnare Abati, senza scomporlo. Il risultato resta fermo sullo 0-0 in perfetto equilibrio con l'Inter che spreca malamente nel recupero una punizione da posizione interessante dopo un contrasto ruvido tra Muntu, ammonito, e Berenbruch.

Primavera, Torino-Inter: il secondo tempo — Alla ripresa Scurto ritocca subito il reparto offensivo, facendo subentrare Savva a Dell'Aquila. I ritmi si alzano rispetto al primo tempo e il Toro cerca subito di essere propositivo. Prima Gabellini dalla distanza, ma ancora centrale, sul corner successivo colpo di testa di Njie fermato sul più bello. Al 57' granata nuovamente pericolosi sugli sviluppi di corner, con il colpo di testa di Dellavalle ben indirizzato. Al 65' Aidoo è costretto a spendere un giallo su una ripartenza a campo aperto di Njie, che con un filtrante trova Savva nei pressi della lunetta d'area di rigore. Fallo tattico sul cipriota e punizione, non sfruttata dai granata. L'Inter, fin qui poco pericolosa, cerca di colpire in contropiede e ha una buona chance con Kamate, che allarga troppo il diagonale destro. Al 72' altri due cambi per Scurto: dentro Longoni e Franzoni, fuori Ciammaglichella e Gabellini. Franzoni, entrato da sei minuti, protegge bene palla spalle alla porta a due passi dalla linea d'area di rigore. L'arbitro assegna punizione dal limite, Franzoni la batte angolata ma sul palo di Raimondi che si rifugia in corner. Nel finale c'è molto più Toro che Inter. I granata al 90' vanno a un passo dal vantaggio. Silva apre bene a sinistra per Njie, che si addentra in mezzo all'area. La palla arriva fino a Dalla Vecchia che di prima fa tremare la traversa. 5' di recupero a Orbassano, con Scurto che butta nella mischia anche Perciun togliendo Silva. Non c'è più tempo: al Mazzola finisce 0-0.

Primavera, Torino-Inter: il tabellino — TORINO-INTER 0-0

TORINO (4-3-3): Abati; Casali, Mendes, Dellavalle, Muntu; Dalla Vecchia, Silva (93' Perciun), Ciammaglichella (72' Longoni); Dell'Aquila (46' Savva), Gabellini (72' Franzoni), Njie. A disposizione: Bellocci, Mahari, Rettore, Bonadiman, Di Paolo, Keità, Marchioro. Allenatore: Scurto

INTER: Raimondi, Cocchi, Stabile (90' Matjaz), Di Maggio (90' Mosconi), Sarr, Kamate, Quieto (67' Owusu), Berenbruch (67' De Pieri), Stante, Aidoo (73' Miconi), Zanchetta. A disposizione: Tommasi, Spianacce, Ricordi, Miconi, Mazzola, Alexiou, Zarate. Allenatore: Chivu

Ammoniti: 43' Muntu (T), 65' Aidoo (I), 76' Cocchi (I), 78' Stabile (I)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.