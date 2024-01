Torino, i convocati di Juric per la trasferta a Cagliari: presenti cinque giovani

Il tecnico granata ha diramato l'elenco dei convocati per la trasferta di Cagliari di questa sera valida per il 22° turno di Serie A

Questa sera il Toro farà visita al Cagliari per il 22° turno di Serie A e come già riportato su queste colonne, il tecnico granata Ivan Juric dovrà fare a meno di ben sei elementi della prima squadra. Oltre al lungodegente Schuurs, in Sardegna saranno assenti oggi anche Ilic, Djidji, Radonjic, Karamoh e Soppy. Per far fronte a questa lunga serie di indisponibili, l'allenatore del Toro ha scelto di inserire nella lista di convocati ben cinque giocatori della Primavera. Si tratta del difensore Bianay Balcot, del centrocampista Ciammaglichella, dell'esterno mancino Muntu e dei due attaccanti Savva e Njie.