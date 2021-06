Primavera, Torino-Juventus 0-1: non basta l’orgoglio, il derby è bianconero

La squadra di Coppitelli lotta fino all'ultimo secondo ed esce a testa alta

LA CRONACA - L'avvio di gara è tambureggiante. Granata e bianconeri si rispondono colpo su colpo. Il Torino prova a spingere e fare dell'intensità la propria arma in più, ma fatica ad arrivare alla conclusione. Anche la Juventus all'inizio non riesce a superare la linea di pressing granata, ma appena inizia a trovare le distanze inizia a rendersi pericolosa con continuità. Lo schema è fisso: palla per l'inserimento dietro alle linee di Mulazzi che conquista il fondo e prova a mettere la palla sul secondo palo. La prima palla è fermata provvidenzialmente da Todisco e la seconda volta Chibozo cicca clamorosamente a porta vuota. Con il passare dei minuti i bianconeri prendono il pallino del gioco. Al 24' Iling-Junior riceve a tu per tu con Sava, ma spara centrale ed è bravo il portiere granata a respingere. Sul ribaltamento di fronte Di Marco - dopo aver recuperato palla sulla trequarti bianconera - serve Karamoko che da buona posizione spara alto. Poco dopo la Juventus sbaglia ancora. Punizione sulla trequarti per liberare al tiro Sekulov, conclusione deviata e De Winter non trova il tap-in. Ma nel finale di primo tempo il Toro si fa arrembante. Savini cerca due volte la conclusione dalla distanza, la prima volta viene respinto, la seconda sfiora il palo. In mezzo c'è l'occasionissima per Cancello, che calcia e sorprende Garofani, la palla inizia a viaggiare sulla linea di porta, ma la retroguardia bianconera respinge.

In avvio di ripresa la Juventus trova subito il vantaggio. Mulazzi mentre dentro dalla sinistra e Iling-Junior svetta di testa e trova l'1-0. Il Toro risponde subito e al 53' va vicinissimo al pari. Savini si inserisce e riceve, fa sedere Garofani e poi con tutta la porta spalancata calcia sul portiere bianconero: occasione clamorosa divorata dal centrocampista 2003, che per il resto è stato autore di una partita maiuscola. Sull'angolo seguente Garofani salva i suoi respingendo un tocco ravvicinato diretto all'incrocio, poi subito dopo sempre da corner Karamoko svetta su tutti ma l'incornata è alta. La risposta della Juventus arriva 69' con Soulè, la conclusione dell'argentino però non inquadra lo specchio per una questione di centimetri. Coppitelli prova a cambiare le carte in tavola togliendo Karamoko e Savini ormai stremati per il grande caldo inserendo Continella e Foschi, il Toro continua a spingere, ma fatica a trovare le giuste occasioni per pareggiare i conti. Così si aprono i contropiedi bianconeri, ma i granata riescono a salvarsi. Al 90' è Continella a sfiorare il gol, ma la sua conclusione trova la risposta pronta di Garofani, sulla respinta si avventa Cancello che però non sfrutta la chance e si porta la palla fuori. È l'ultima occasione per un Torino che ha provato con l'orgoglio a raddrizzare una partita dalla quale avrebbe meritato di portare almeno un punto.