Primavera Torino, cambio in vista per la panchina: torna Federico Coppitelli

Cottafava verrà esonerato dopo la battuta d'arresto di Roma contro la Lazio

Ormai è decisa la svolta del Torino per la panchina della Primavera: Federico Coppitelli tornerà ad essere l'allenatore della squadra granata. Prenderà il posto di Marcello Cottafava: per lui è fatale la sconfitta di Roma contro la Lazio per 3-0 in uno scontro diretto decisivo per il discorso salvezza. Un finale che era nell'aria da tempo dopo che il tecnico aveva perso la presa sullo spogliatoio.

"Il club granata ha ancora sotto contratto Marco Sesia, allenatore della Primavera granata fino al 2020, ma la volontà di Urbano Cairo è quella di puntare sul ritorno di Coppitelli, portato nel 2016 da Massimo Bava in granata e reduce da un'esperienza in Serie C con l'Imolese nel 2019, durata poche giornate. Con lui il Torino ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera, oltre ad aver portato tanti giovani a esordire nel professionismo. Il tecnico romano, come avevamo anticipato, era già stato sondato nei giorni scorsi e ora ha sciolto le riserve accettando la proposta del Torino: nelle prossime ore arriverà in città per le firme sul contratto. A lui toccherà provare l'impresa-salvezza. Dopo la sosta il Torino avrà 3 partite in una settimana: Sassuolo, Empoli (recupero della 14°) e Spal.