Primavera, Torino-Ponderano 2-1: subito gol di Baeten

Subito in gol il belga arrivato dal Nec nel primo tempo, poi nella ripresa decisiva la rete di Catanzaro nel finale

Roberto Ugliono

Prima uscita stagionale per la Primavera del Torino che al La Marmora di Biella ha sfidato il Ponderano, squadra di Prima Categoria del paese di Silvio Piola. Buon test per i granata, che vincono 2-1 e danno risposte importanti a Federico Coppitelli. La squadra sembra comunque avere già le idee chiare su come giocare. Servirà tempo per oliare i meccanismi.

LE SCELTE - Il primo Toro di Coppitelli parte con il 4-3-1-2. In difesa i terzini sono due 2004 Della Valle e Cesari, in mezzo la coppia di 2003 Chiarlone-Anton. A centrocampo due vecchie conoscenze della Primavera della passata stagione: Salvini e Dimarco, mentre in mezzo in posizione di play c’è Maugeri. La Marca, anche lui titolare l’anno scorso con Coppitelli, alle spalle di Barbieri e Baeten.

PRIMO TEMPO - Proprio il neo acquisto Baeten si dimostra da subito propositivo. Esterno in profondità di Barbieri per il belga, che calcia di mancino di prima, ma prende l’esterno della rete. I granata sono aggressivi sin dalle prime battute e puntano a recuperare il pallone il prima possibile. Tra i granata il più propositivo è proprio Baeten. L’ex Nec al 22’ recupera palla al limite dell’area e scambia bene con Dimarco, la sua conclusione poi è potente, ma viene respinta. A passare in vantaggio, però, è il Ponderano al 27’ dopo un calcio d’angolo. Immediata la risposta dei granata, che si portano subito in avanti e si guadagnano una punizione dal limite con Baeten. Il Torino continua a provarci con grande veemenza, ma si vede che i ragazzi di Coppitelli stanno un po’ patendo i grandi carichi dei primi giorni di ritiro. La gara comunque la fanno i granata. Quasi allo scadere prima Chiarlone poi La Marca vanno vicini al gol. Il primo si inserisce in spaccata dopo un angolo, il secondo calcia da fuori dopo una sponda di Baeten. In entrambe le occasioni trovano la risposta del portiere avversario. Al 40’ l’ex Nec si conquista e realizza un rigore che riporta la partita in parità. Tre minuti dopo è Anton pericoloso dopo un calcio di punizione dalla destra, ma la sua inzuccata non trova lo specchio per una questione di centimetri.

SECONDO TEMPO - A inizio ripresa Coppitelli cambia tutto. In difesa il 2004 Rettore e il 2005 Serra compongono la coppia di centrali, mentre Eordea - spostato da ala a terzino - e Juricic sono ai loro lati. In mezzo il play è Dolcini e le mezzali Gheralia e Ciammaglichella. Tandem d'attacco composto da Anyimah e Gyimah, mentre alle loro spalle c'è Matos. La prima occasione è per Ciammaglichella, che semina il panico sulla sinistra e viene steso a pochi metri dalla porta. Poco dopo è ancora il 2005 protagonista, chiude un bel triangolo con Anyimah, poi la palla arriva a Gyimah che però non trova lo specchio dei pali. Come nella prima frazione, anche nella ripresa i granata dominano la partita, ma faticano a passare in vantaggio. Intorno al ventesimo è ancora Gyimah pericoloso. Buon cross di Juricic, ma l'attaccante granata calcia cadendo e non trova lo specchio sprecando una buona occasione. Nel finale il Torino passa. Prima sfiora il gol Anyimah, ma la sua inzuccata non trova la porta. La palla sfila e ci arriva Eordea per il contro cross, che finisce al limite dell'area sui piedi di Catanzaro. L'ex Spal calcia indisturbato bene in buca d'angolo. 2-1 Torino meritatissimo. I granata nonostante la rete continua a spingere e chiudono la partita in avanti. È stato un buon test per la squadra di Coppitelli, al quale serviranno però rinforzi per poter essere quanto più competitivi possibile. Ludergnani è al lavoro e già in ritiro stanno arrivando alcuni giocatori in prova. Intanto ottime le prime impressioni di Baeten. Il ragazzo sembra avere un buon potenziale.

LE FORMAZIONI

TORINO PRIMO TEMPO(4-3-1-2): Fiorenza; Della Valle, Chiarlone, Anton, Cesari; Dimarco, Maugeri, Savini; La Marca; Barbieri, Beaten. All. Coppitelli.

TORINO SECONDO TEMPO (4-3-1-2): Fiorenza; Eordea, Rettore, Serra, Juricic; Gheralia, Dolcini, Ciammaglichella; Matos; Gyimah, Anyimah. All. Coppitelli.