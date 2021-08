Torino, allarme Covid in Primavera: il ritiro di Biella verso la fine anticipata

La squadra granata avrebbe dovuto a lavorare al Lamarmora-Pozzo sino al 13 agosto

Brutte notizie per il Torino Primavera: secondo quanto raccolto da Toro News, si è sviluppato un focolaio Covid con diversi positivi che ora mette seriamente a repentaglio la continuazione del ritiro di Biella. La società granata è in contatto con l’Asl competente per prendere le contromisure adeguate e capire l’origine del cluster. Venerdì scorso è stata riscontrata una prima positività e, nonostante il giocatore in questione fosse stato immediatamente isolato, dopo una serie di tamponi, questa mattina sono stati trovati altri positivi. La squadra, che era stata sottoposta alla prima dose della vaccinazione anti-Covid prima della partenza per il ritiro (ma non tutti erano coperti e diversi ragazzi si sono uniti a ritiro in corso), si è allenata a Biella a partire dal 30 luglio e avrebbe dovuto rimanerci fino al 13 agosto: è già stata annullata la prossima amichevole e a questo punto il ritiro potrebbe interrompersi anticipatamente.