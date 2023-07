Torino, chi è Ciammaglichella: in Primavera da tre anni, incoronato dal Guardian

Da 'Ciamma' a 'gemma' il passo è breve, eppure Aaron Ciammaglichella spesso a livello giovanile ha dimostrato di essere uno dei ragazzi di più floride speranze coltivate dal Torino. Da 2 anni gioca come sottoleva in Primavera. Portato da Coppitelli quando subentrò in corsa a Cottafava e da quel momento non ha più lasciato la squadra. Nell'ultima stagione non è riuscito a giocare quanto di sicuro avrebbe voluto, ma comunque è risultato determinante quando chiamato in causa e aveva iniziato ad assaporare l'aria della prima squadra già nella pausa per il Mondiale in Qatar. Adesso Aaron si è messo in mostra anche nella prima amichevole del ritiro di Pinzola, sfiorando il gol e fornendo giocate interessanti per i compagni. D'altronde, dopo l'annata sfortunata, Ciammaglichella ha passato le vacanze a lavorare per rimettersi in forma e potenziarsi fisicamente (andando anche nella struttura dell'ex Primavera granata Federico Caronte).