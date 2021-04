Torino, il 2005 Ciammaglichella brucia le tappe: in Primavera con tre anni di anticipo

Ragazzo umile e dalle spiccate doti, Coppitelli l'ha subito notato e se l'è portato alla sua corte

LINEA VERDE - Poi con l'arrivo di Coppitelli il secondo salto. Il tecnico romano l'ha notato in una partitella tra Primavera e Under 17 poco dopo il suo ritorno a Torino e da quel momento se l'è portato con sé. Aaron sarebbe dovuto partire anche per la trasferta di Sassuolo di due settimane fa, ma un infortunio muscolare l'aveva tenuto a casa. Sette giorni dopo l'esordio in Primavera. Tanta tensione, ma ha subito rotto il ghiaccio. La scelta di Coppitelli è chiara. Puntare su giovani con talento, forze fresche ed entusiasmo per dare una nuova linfa alla Primavera. Aaron, anche detto 'Ciamma' ha tutto questo.

UMILTÀ - Il ragazzo, pur essendo giovanissimo, ha già messo in mostra con l'Under 17 di essere un ragazzo interessante. Non solo per le qualità tecniche e fisiche, ma soprattutto per l'umiltà. Poco social e mai fuori dalle righe, Ciammaglichella è uno dei migliori giocatori del vivaio granata al momento. Al momento, appunto. Aaron ha appena compiuto 16 anni, motivo per cui serve andare con i piedi di piombo. Il calcio ha mille variabili e gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Il segnale arrivato da Coppitelli però è beneaugurante. Il futuro può essere nei suoi piedi e nella sua testa. Basta non cambiare. Il primo riconoscimento sono i 30 minuti giocati contro la Spal per rompere il ghiaccio. Ora l'esperienza la potrà accumulare negli allenamenti con la Primavera e chissà che in un finale di campionato in cui la squadra cerca la salvezza a tutti i costi anche lui non possa rendersi utile.