Capriolo riparte da Gassino, sarà il coordinatore delle giovanili

Roberto Ugliono

Massimiliano Capriolo torna in sella e riparte dai dilettanti: sarà il coordinatore del Settore giovanile del Gassino San Raffaele fino a giugno. La sua esperienza al Torino era finita in estate dopo la prima stagione del campionato Under 18. Due anni prima aveva vinto il campionato Berretti (il Torino detiene il record di vittorie in questa competizione) con l'annata 2001 ed era stato l'ultimo a cui avevano partecipato le squadre di Serie A e B.

Dopo l'addio al granata, Capriolo è rimasto senza squadra. In passato c'erano state varie società interessate e sembrava anche a un passo dal trasferirsi in Lituania per allenare, ma causa Covid ha dovuto annullare il suo trasferimento. Ora - dopo una lunga attesa - è pronto a ripartire. Il suo contratto con il Gassino scadrà a fine giugno e poi le parti decideranno il da farsi. Intanto per l'allenatore è il momento di rimontare in sella, questa volta con una nuova veste.