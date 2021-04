Primavera, il Giudice sportivo: una giornata di squalifica per Horvath

Primavera / Il trequartista granata era stato espulso nel match contro la Spal per proteste verso il direttore di gara

La Lega Serie A ha pubblicato il comunicato del Giudice sportivo riguardo al campionato Primavera 1, categoria alla quale partecipa il Torino. Come ci si aspettava è arrivata l'ufficialità della squalifica per Krisztofer Horvath, trequartista granata. Il talento ungherese nell'ultima gara giocata dal Torino Primavera contro i pari età della Spal era stato espulso per proteste nei confronti del direttore di gara. La squalifica per lui durerà solamente una giornata, quindi Horvath salterà il match contro il Milan.