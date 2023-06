Torino, finisce l’era Benedetti: Buongiorno e i ragazzi scoperti

“Se Benedetti mi chiama e mi dice che c’è un Under 10 che è da prendere, io non vado nemmeno a vederlo, perché so che ci sono cose che lui vede che io non vedo”. Si potrebbe sintetizzare con questa frase di Massimo Bava quello che ha rappresentato Silvano Benedetti per la scuola calcio, almeno per quanto riguarda la scoperta di talenti, visto che poi c’è tutto un lavoro dietro enorme. Ora, però, il focus è proprio sull’occhio calcistico di Silvano Benedetti, che negli anni ha portato tanti ragazzi di talento in granata. L’ultimo ad affermarsi è stato proprio Alessandro Buongiorno, che l’ultimo 4 maggio è salito a Superga per leggere i nomi dei caduti.