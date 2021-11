Torino, il giovane Stojkovic al rientro da un infortunio: giocherà in Primavera

Che fine ha fatto Dennis Stojkovic? Alcuni tifosi granata sono incuriositi di capire cosa ne è stato nell’ultimo periodo del trequartista serbo classe 2002 che tanto bene prometteva da adolescente nel Torino

Che fine ha fatto Dennis Stojkovic? Nelle ultime settimane alla nostra redazione questa domanda è pervenuta diverse volte. Alcuni tifosi granata sono incuriositi di capire cosa ne è stato nell’ultimo periodo del trequartista serbo classe 2002 che tanto bene prometteva da adolescente, nel Torino, salvo poi intraprendere un lungo giro d’Europa che lo ha visto alla fine tornare in granata quest’estate. Stojkovic ha vissuto una parte sostanziosa del ritiro di Bormio con la prima squadra ed è partito titolare con la Primavera in Torino-Roma, prima gara di campionato a fine agosto, poi è uscito dai radar e – tra l’altro – nel sito ufficiale del Torino non compare attualmente né nella rosa della prima squadra né in quella della Primavera.

LE ULTIME – Stojkovic sta tornando alla piena attività in questi giorni dopo un infortunio ad una caviglia di natura traumatica (un colpo subito in allenamento) dal quale ha faticato a uscire, come dimostra il fatto che sia stato fuori per circa due mesi. A stretto giro di posta dovremmo tornare a rivedere Dennis in campo con la Primavera di Federico Coppitelli; al momento per lui non è facile immaginare che possa entrare nelle rotazioni della prima squadra, poiché a disposizione di Juric ci sono almeno cinque trequartisti, ma da questo punto di vista l’infortunio non lo ha aiutato proprio quando, nelle ultime settimane, ci sono state diverse defezioni in quel reparto. Ma il tecnico croato tiene d’occhio tutti e ha anche avuto modo di vedere Stojkovic all’opera nella partitella di allenamento che si è giocata domenica tra Primavera e Prima squadra.

IL FUTURO - Per il momento Stojkovic si metterà a disposizione come fuoriquota in Primavera sperando di mettere al più presto minuti nelle gambe in campionato; al ragazzo, torinese e legato al Torino, il talento non manca ma ha avuto poca continuità negli ultimi anni, anche se c’è da sottolineare che nella stagione 2020/2021 ha raccolto dieci presenze in una società importante come il Partizan Belgrado. Un dato che ha indotto il Torino a metterlo sotto contratto triennale ritenendolo una occasione di mercato a costi ridotti. In prospettiva mercato di gennaio sarà valutata l’ipotesi di un prestito, ma al momento la priorità va al completo recupero del giocatore.