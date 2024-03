Dopo l'ultimo fine settimana a ranghi ridotti, tornano in campo quasi tutte le Under granata. Resterà ferma unicamente l'U17 di Rebuffi, poiché la trasferta contro la Reggiana è stata rinviata a data da destinarsi. Tutte le altre squadre invece scenderanno in campo tra le mura amiche. L'Under 18 se la vedrà con l'Inter capolista, Under 16 e Under 15 ospitano il Modena al Cit Turin. Va in pausa per la sosta Nazionale infine il campionato Primavera 1.