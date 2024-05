Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Fine settimana con adrenalina a mille per il Settore giovanile maschile. L'attesa è finita per Under 16 e Under 15, che questo weekend inizieranno ufficialmente la fase finale dei rispettivi campionati partendo dagli ottavi d'andata contro Atalanta e Milan. Nel mentre l'Under 18 andrà a Lecce per la terzultima gara del campionato. Infine c'è la Primavera di Scurto, che lotta per i playoff e si presenterà domenica 12 maggio alle ore 15 in casa felsinea per sfidare il Bologna.