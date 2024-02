Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Fine settimana di trasferte per il Settore giovanile maschile granata. Tolta la Primavera di Scurto, impegnata domattina a Orbassano contro la Lazio alle ore 11, tutte le Under saranno sparse in giro per l'Italia nel proseguimento dei rispettivi campionati. L'Under 18 ha aperto le danze nell'anticipo della mattinata odierna a Bergamo contro l'Atalanta. Under 17, Under 16 e Under 15 andranno tutte invece in Liguria. I torelli di Rebuffi sfideranno lo Spezia, mentre quelli di Vegliato e Catto se la vedranno con la Sampdoria.