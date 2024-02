Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Weekend di fuoco per il Settore giovanile maschile granata. Apre le danze la Primavera di Scurto, impegnata in trasferta contro il Cagliari - sabato 17 febbraio alle ore 11 presso lo Stadietto Giulini di Assemini. Poi sarà la volta dell'Under 18 di La Rocca, alle prese con l'ultima decisiva gara della fase a gironi della Viareggio Cup. Domenica toccherà infe a Under 16 e Under 15 nella gara più sentita: tempo di derby per i torelli di Vegliato e Catto, si giocherà tra le mura amiche del Cit Turin contro la Juventus. Ferma l'Under 17.