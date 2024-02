Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Nel fine settimana del Settore giovanile maschile granata aprono le danze Under 16 e Under 15, impegnate contro il Sassuolo in terra emiliana negli anticipi del sabato. Domenica invece fari puntati sull'Under 17 a Orbassano, c'è il Pisa da affrontare. Chiude i giochi la Primavera di Scurto, a cui spetta lo scontro diretto contro l'Atalanta nel posticipo di lunedì 26 febbraio alle ore 16 in programma al Mazzola di Orbassano. Ferma ancora l'Under 18 granata, eliminata ai quarti di finale della Viareggio Cup.