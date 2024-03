Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Entrano nel vivo i campionati del Settore giovanile maschile granata. L'Under 17 va in Emilia per sfidare il Bologna e tentare l'aggancio al secondo posto; Under 16 e Under 15 rincorrono la zona playoff e sfidano entrambe il Napoli in casa al Cit Turin. L'Under 18 riposa nel weekend, ma torna in campo nell'infrasettimanale per recuperare i match saltati durante la Viareggio Cup. In campo infine la Primavera di Scurto contro il Lecce dell'ex Coppitelli: appuntamento domenica 3 marzo alle ore 11.