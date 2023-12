Torino, il programma del weekend di giovanili e femminile

Weeked ricco d'appuntamenti per il Settore giovanile maschile granata. Le Under scenderanno tutte in campo domenica per il proseguimento dei rispettivi campionati. Solo l'Under 18 giocherà in casa, sfidando il Frosinone a Orbassano. L'Under 17 si scontrerà in terra emiliana con il Sassuolo, Under 16 e Under 15 andranno a Pisa. Ad anticipare tutti questi match la Primavera di Scurto, in trasferta a Bergamo per la sfida all'Atalanta, in programma domani, sabato 16 dicembre, alle ore 13.