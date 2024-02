Torino, il punto del weekend su giovanili e femminile: risultati e classifiche

Fine settimana su più fronti per il Settore giovanile maschile. Festeggia l'Under 18, a cui basta il pareggio con il Brazzaville per ottenere il primo posto nel girone e passare agli ottavi della Viareggio Cup. Cade invece la Primavera, sconfitta ad Assemini per 3-2 dal Cagliari. Poi i derby, Under 16 e Under 15. I primi, i torelli di Vegliato, vanno ko dopo una partita battagliera contro la Juventus, mentre i secondi, quelli allenati da Catto, raccolgono un pari.