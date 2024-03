Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Due vittorie e una sconfitta per le Under granata nel fine settimana. Under 16 e Under 15, le cui gare sono state spostate dal Cit Turin a Orbassano, hanno battuto entrambe il Napoli. Cade invece l'Under 17 con il Bologna. Sconfitta anche la Primavera di Scurto per 1-0 nella sfida contro il Lecce dell'ex Coppitelli. Di seguito il resoconto del fine settimana del Settore giovanile maschile granata.