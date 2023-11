Il weekend che si è appena concluso è stato uno dei più positivi da inizio stagione per le Under granata. Tre vittorie in quattro gare e un pareggio, questo lo score dei torelli. Spicca la prima vittoria in campionato dell'Under 18 contro il Sassuolo; Under 17 e Under 15 hanno invece festeggiato i tre punti contro la Reggiana. L'Under 16 ha invece ottenuto un pareggio sempre nella sfida con la Reggiana. Ko solo la Primavera nella sfida con la Lazio, persa per 2-0.