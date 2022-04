Torino, il weekend delle giovanili: derby per l’Under 17

L'Under 18 si gioca il quarto posto a Scandicci contro la Fiorentina

Redazione Toro News

GIOVANILI — Per le giovanili del Torino inizia un fine settimana importantissimo. Dall'Under 18 chiamata a difendere il quarto posto nello scontro diretto con la Fiorentina all'Under 17 impegnata nel derby contro la Juventus finendo con l'Under 15 che a Monza si giocherà una fetta del proprio futuro.

UNDER 18 Scontro diretto per l'Under 18 che domenica a Scandicci sfiderà la Fiorentina. La due squadre in classifica sono separate da appena un punto con la Viola che ha anche una gara in meno rispetto ai granata. Per la squadra di Asta si tratta di una possibilità importante per provare a tenere a distanza la Fiorentina e difendere il quarto posto appena raggiunto.

Fiorentina-Torino, domenica 3 aprile, ore 15.00 - c.s. "Valerio Bartolozzi", Scandicci (FI)

UNDER 17 È arrivato il momento del derby per l'Under 17 di Marco Veronese. I torelli, che stanno affrontando tante difficoltà in campionato, hanno però la possibilità di rilanciarsi contro la Juventus. Si tratta della sfida tra terzultima e terza del campionato. I granata stanno seguendo un loro percorso di crescita, attraverso anche ad alcuni inserimenti importanti e contro la Juve possono provare a tirare fuori quella vittoria che potrebbe far vivere un finale di stagione migliore alla squadra.

Juventus-Torino, domenica 3 aprile, ore 17.30 - c.s. Ale&Ricky, Vinovo (TO)

UNDER 16 A tre giornate dal termine l'Under 16 di Franco Semioli ha ormai matematicamente raggiunto i playoff di fine stagione e domenica contro il Monza possono provare ad avvicinarsi ai lombardi per puntare il secondo posto, che permetterebbe ai granata di volare direttamente alle fasi finali nazionali.

Monza-Torino, domenica 3 aprile, ore 16.00 - c.s. Monzello, Monza (MB)

UNDER 15 Mancano tre giornate al termine, la squadra di La Rocca è al secondo posto e può ancora provare a vincere il proprio girone. Sabato mattina Monza la sfida ai brianzoli sarà fondamentale per difendere il secondo posto. Lombardi e granata sono divisi da due punti in classifica e per il Torino sarà fondamentale vincere, perché il Cagliari primo andrà in trasferta a La Spezia contro il fanalino di coda del girone A. I primi due posti sono i più importanti, perché permettono di andare direttamente alle fasi finali nazionali senza passare dai playoff.

Monza-Torino, sabato 2 aprile, ore 10.45 - c.s. Monzello, Monza (MB)