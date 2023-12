Torino, il weekend delle giovanili: in campo Under 18 e Under 17

Weekend a ranghi ridotti per le giovanili del Torino. Scenderanno in campo solo Under 18 e Under 17, impegnate nel proseguimento dei rispettivi campionati. I torelli di La Rocca andranno in Sardegna per sfidare il Cagliari, quelli di Rebuffi accoglieranno a Orbassano il Napoli. Under 16 e Under 15 sono invece ferme per via della sosta Nazionali. Scenderà infine in campo domenica pomeriggio la Primavera di Scurto, in campo domenica alle 15 contro il Cagliari.