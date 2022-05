Il fine settimana delle giovanili granata vedrà solo una delle ultime due Under impegnate nelle fasi finali dei rispettivi campionati scendere in campo. L'Under 18 rimane infatti ai box, in attesa dei playoff di settimana prossima contro la Spal. Scenderà in campo invece il Torino di La Rocca, impegnato nei quarti di finale del campionato Under 15.