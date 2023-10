Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 15 si esalta e vince in rimonta

Fine settimana a più volti per il Settore giovanile granata. Oltre alla vittoria in rimonta della Primavera di Scurto sul Frosinone, vince anche l'Under 15 capace di recuperare tre gol al Sassuolo. L'Under 17 conquista contro il Bologna un pari che la proietta in alta classifica. Cadono invece Under 18 e Under 16, sconfitte da Lazio e Sassuolo.