Arrivano in casa granata i primi due verdetti della stagione. Esulta l'Under 15, che si qualifica ai playoff di fine stagione, amarezza invece per l'Under 16 che resta con un pugno di mosca e termina qui il proprio campionato. L'Under 18 di Asta continua invece ad andare a passo spedito e si prende il terzo posto in classifica, l'Under 17 vince contro il Sassuolo e prosegue la lotta per il sesto posto.