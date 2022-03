Torino-Sampdoria Under 16

Bilancio positivo per le giovanili del Torino nel weekend. Due le Under granata vittoriose: l'Under 18 nella sfida all'Atalanta e l'Under 16 impegnata con lo Spezia. Non va oltre il pareggio invece l'Under 15. Viene ancora sconfitta un'altra volta l'Under 17.