Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 17 affronta il derby

Tornano in campo le giovanili del Torino. Turno di campionato impegnativo specialmente per Under 18 e Under 17, chiamate ad affrontare due big match. I torelli di Asta si scontreranno infatti con la Spal, mentre quelli di Parisi affrontano il derby della Mole. Più semplici sulla carta le sfide di Under 16 e Under 15, entrambe in gara contro la Cremonese. Di seguito le partite delle giovanili granata.