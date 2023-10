Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 17 fa bottino pieno contro il Pisa

Nel fine settimana delle giovanili granata a gioire è l'Under 17, vittoriosa nella sfida contro il Pisa in trasferta. Più amare le sfide di Under 16 e Under 15. I torelli di Vegliato cadono contro la Sampdoria, quelli di Catto vanno a un passo dalla vittoria ma si devono accontentare del pari contro i blucerchiati.