In questo fine settimana, scendono in campo tre delle Under granata. L'Under 18 di La Rocca infatti osserverà il turno di riposo guardando gli altri risultati del girone. In trasferta andrà invece l'Under 17 di Rebuffi, impegnato contro il Pisa. Chiudono il weekend Under 16 e Under 15 tra le mura amiche contro la Sampdoria. Ferma infine la Primavera per via della pausa Nazionali.