Weekend con un'unica squadra in campo per il Settore giovanile granata. Solo l'Under 18 è ancora impegnata nella fase a gironi del rispettivo campionato, che si avvia agli sgoccioli con la penultima giornata. L'Under 17 ha appena concluso il suo. Under 16 e Under 15, entrambe giù volate agli ottavi della poule scudetto, riposano in attesa di capire l'avversario da sfidare per l'accesso ai quarti.