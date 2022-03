Tornano in campo le giovanili del Torino. Le Under granata scenderanno tutte in campo per proseguire il percorso nei rispettivi campionati. Solo l'Under 18 giocherà in casa contro l'Atalanta. In trasferta invece Under 17, 16 e 15: la prima sfiderà l'Empoli, le restanti due invece si scontreranno con lo Spezia.