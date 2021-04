Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 nel big match contro l’Inter

L'under 17 cerca il riscatto dopo due sconfitte consecutive, i ragazzi di Menghini sfideranno la Virtus Entella

Roberto Ugliono

WEEKEND — Sarà un fine settimana con solamente due annate del Settore giovanile del Torino impegnate, entrambe in trasferta: L'Under 18 di Franco Semioli e l'Under 17 di Andrea Menghini. Due squadre che stanno vivendo momenti completamente diversi in campionato e a caccia del successo ovviamente per motivi differenti.

Ferme invece Under 16 e Under 15, per le quali non sono previsti test match.

Di seguito gli impegni delle giovanili di questo weekend

UNDER 18 Dopo l'esaltante vittoria contro la Roma, l'Under 18 di Franco Semioli sarà impegnata in un altro big match. Questa volta il Torino sarà di scena a Milano, dove affronterà l'Inter di Cristian Chivu. Contro i nerazzurri i granata avevano iniziato il cammino nel 2021 in un test match vinto grazie al gol di Barbieri, ma poi in campionato a trionfare furono i milanesi. Adesso per la gara di ritorno il Torino è cresciuto enormemente e la vittoria contro la Roma ne è la dimostrazione. La forza della squadra di Semioli sta nell'affrontare ogni partita con la giusta spensieratezza. I torelli pensano di gara in gara al da farsi e stanno conducendo una stagione da applausi. Contro l'Inter servirà un'altra dimostrazione di forza per consolidare il posto tra i primi 4, così da potersi qualificare alla Final Four.

Inter-Torino, domenica 2 maggio, ore 15.00 - campo sportivo Enotria, Milano.

UNDER 17 Dopo due sconfitte consecutive, l'Under 17 del Torino è a caccia di riscatto. Domenica pomeriggio alle 17 al Daneri di Chiavari i ragazzi di Menghini sfideranno la Virtus Entella. Obiettivo minimo è riprendersi dalle due partite perse per rialzare la testa e cercare di lasciare l'ultima posizione nel gironcino. La speranza di poter arrivare primi è ormai quasi da abbandonare, ma l'obiettivo dev'essere quello di completare un percorso di crescita che porterà l'annata 2004 a fare il campionato Under 18 il prossimo anno, una competizione che è l'anticamera della Primavera.

Virtus Entella-Torino, domenica 2 maggio, ore 17.00 - centro sportivo Daneri, Chiavari (Ge)