Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 18 pareggia con un eurogol di Serra

Roberto Ugliono

L'Under 18 del Torino pareggia in casa contro il Milan in una partita che ha regalato un secondo tempo spettacolare. Per la squadra di Asta sono stati decisive le reti di due 2005. Il primo è stato Krulich al 75' quando ha portato il risultato sul 1-1 dopo la rete di Bjorklund, poi è stato Serra ad aver firmato il definitivo 2-2 con una perla. Il difensore scuola Toro ha segnato calciando direttamente da metà campo. È il primo punto nel nuovo anno per l'Under 18, che da quando è ripreso il campionato sta attingendo molto dall'Under 17. Tra i vari volti, c'era anche la novità Taouri, subentrato nel finale della ripresa per Bura esordendo così con il Torino.

IL TABELLINO

TORINO-MILAN 2-2

RETI: 62' Bjorklund (M), 75' Krulich (T), 84' Condello (M), 90' Serra (T)

TORINO: Vismara, Serra, Bura (36’ st Taouri), Rettore, Azizi (20’ st Krulich), Egharevba (28’ st Bonelli), D’agostino, Gaj, Palade (20’ st Coletta), Vaiarelli, Ansah (20’ st Capac). A disposizione: Sattin, Losio, Barracane, Barbagiovanni. Allenatore: Asta.

MILAN: Nava, Camara (18’ pt Elia), Incorvaia, Chiesurin (36’ st Di Maggio), Marshage, Foglio (9’ st Boni), Pluvio, Bjorklund (36’ st Anut), Condello, Montalbano (9’ st Anane), Piantedosi (36’ st Basilico). A disposizione: Di Chiara. Allenatore: Terni.

AMMONITO: 90' Serra (T)

LA CLASSIFICA

Spal 35 (15); Roma 27 (11); Fiorentina 26 (13); Inter 24 (12); Parma 24 (14); Genoa 23 (13); Torino 23 (14); Verona 19 (14); Milan 16 (13); Atalanta ed Empoli 15 (13); Lazio 14 (13); Bologna 13 (10); Sampdoria 12 (13); Sassuolo 10 (12); Ascoli 4 (15)