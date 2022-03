Fine settimana a due volti per il settore giovanile del Torino. Da un lato ci sono i pareggi di carattere ottenuti da Under 18 e Under 15, rispettivamente nella sfida contro l'Inter e nel derby contro la Juventus, in cui un punto va anzi stretto ai granata. Dall'altro invece cade ancora l'Under 17 e anche l'Under 16 subisce un pesante ko nel derby della Mole.