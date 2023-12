Fine settimana a pieno regime per le giovanili granata. Tutte le Under saranno impegnate nei rispettivi campionati nella giornata di domenica 3 dicembre. In casa giocheranno l'Under 18, impegnata contro la Fiorentina a Orbassano, ma anche Under 16 e Under 15 che sfideranno la Cremonese. In trasferta andrà invece l'Under 17, alle prese con il big match con il Parma. Di seguito il programma del fine settimana delle giovanili del Torino.