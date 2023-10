Arrivano finalmente le prime vittorie per le giovanili granata. A sorridere sono Under 17 e Under 15, che portano a casa i tre punti contro Modena e Bologna. L'Under 16 ottiene invece un pari contro il Bologna. Trasferta amara infine per l'Under 18, sconfitta dalla Roma. Nel fine settimana anche il tonfo della Primavera granata, sconfitta dall'Inter per 4-0.