Torino, il weekend delle giovanili: scontro diretto col Sassuolo per l’Under 18

Tornano in campo l'Under 16 e l'Under 15, due annate che fin qui hanno potuto giocare poco e hanno bisogno di continuità

Roberto Ugliono

Questo weekend quasi tutte le squadre del Settore giovanile del Torino tornano in campo. Ferme l'Under 17 (che dalla prossima settimana inizierà il campionato, mentre questo fine settimana rispetterà il turno di riposo) e l'Under 14, che non ha mai avuto la possibilità di giocare i Test match. Scontro importantissimo per l'Under 18 di Franco Semioli che andrà a Modena per sfidare il Sassuolo, mentre Under 16 e Under 15 giocheranno in casa contro il Monza.

Ecco tutti gli impegni delle giovanili granata.

UNDER 18

Domenica mattina alle 10.30 la squadra di Semioli sfiderà il Sassuolo in uno scontro diretto. Le due squadre sono appaiate al quarto posto con 11 punti entrambe. Chi vincerà farà uno scatto decisivo per agguantare il podio e per consolidare la quarta posizione, ultimo posto in classifica possibile per qualificarsi alle Fasi finali. Il Torino arriva da una serie di ottime prestazioni ed è anche la terza miglior difesa del campionato. Una vittoria non solo lancerebbe la squadra di Semioli, ma darebbe anche quell'autostima in più per il futuro. Fin qui il loro cammino è stato lodevole, ma il percorso è ancora lungo.

Sassuolo-Torino, domenica 11 aprile, ore 10.30 - "Stadio Zanti", San Michele dei Mucchietti (Mo).

UNDER 16

Torna in campo la squadra di Roberto Fogli, che domenica mattina sfiderà al Cit Turin il Monza. L'Under 16 fin qui non è riuscita a trovare la continuità e di conseguenza i grandi risultati dell'anno scorso non sono stati ripetuti, complice anche l'assenza di diversi giocatori fondamentali che sono stati aggiunti all'Under 17. Nelle ultime uscite, comunque, i torelli hanno ben figurato e spesso il risultato non è arrivato per delle piccole e leggere disattenzioni. Domenica mattina sarà l'occasione per scrollarsi di dosso tutto quanto e ripartire in bello stile, come questa annata ha sempre dimostrato.

Torino-Monza, domenica 11 aprile, ore 11 - campo sportivo Cit Turin, Torino.

UNDER 15

Dopo quasi due mesi tornano in campo i ragazzi di Cristian Fioratti. L'Under 15 del Torino sfiderà il Monza domenica mattina sul campo del Bsr Grugliasco. I pochi impegni sicuramente hanno minato alla crescita dei ragazzi, che hanno potuto giocare poco e quindi hanno esclusivamente lavorato negli allenamenti. Questa rimane un'annata molto interessante e con del potenziale. Nelle partite affrontate i 2006 hanno sempre ben figurato, sapendo andare oltre le difficoltà legate al Covid. Domenica quindi avranno l'ennesima possibilità di dimostrare il loro valore, oltre a potersi godere finalmente un weekend di calcio giocato.

Torino-Monza, domenica 11 aprile, ore 11.30 - campo sportivo 'Comunale', via Leonardo da Vinci 24 Grugliasco (To).